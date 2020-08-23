東區醫院印傭中招　與確診者密切接觸未送檢　張竹君認有「甩漏」

衞生署繼將兩名無確診病人誤當染疫送檢後再爆「甩漏」！醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今(23日)公布，一名44歲印傭因白血病入住東區醫院，昨日(22日)病毒檢測呈陽性被列作初步確診。惟該印傭的同住僱主早於7月底中招，涉事印傭疑因一早入院，而成為漏網之魚，未有將其當作密切接觸者，及時送檢。衞生防護中心承認過程有甩漏，並就此致歉。

劉家獻公布，該名44歲印傭於7月27日因白血病入東區醫院內科病房作化療，期間亦為其做檢測及肺片，結果為陰性，肺部亦無花，惟當時患者同樣有輕微發燒。在8月3日，該名女病人的肺片仍然正常，至8月9日再做肺片，患者肺部已輕微有花。患者於8月13日出現咳嗽，昨日肺片顯示其肺部更花，檢測結果亦為陽性。

該名印傭同住的僱主於7月28日確診，個案編號為2979，該名印傭較早時已因治療白血病入院，惟當時未有通知中心她為確診者的密切接觸者。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認溝通上有甩漏，其確診的僱主曾透露有5至6名同住者出現病徵，當中包括該名印傭，惟衞生部門當時只對其家人發出檢疫令，未將該名印傭送檢。

劉補充，該名印傭入住東區醫院後曾居於兩間病房，共有52名病人被列作密切接觸者，當中17名仍留院的病人已安排檢疫，至於已出院同房病人的追蹤工作會轉交衞生防護中心跟進，而醫護人員有按指引穿防護裝備，故未列為緊密接觸者。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020