最低工資或遭凍結難追通脹　工會憂基層變相減薪

若最低工資未獲上調，基層勞工等於被變相減薪。

最低工資委員會即將開會檢討本地來年的最低工資水平，工聯會今(23日)指，聽到有商界人士要求將最低工資「凍薪」，批評此舉會令基層勞工變相減薪。工會又形容基層的生活已相當困難，要求勞福局在最低工資的調整應追上通脹，讓2萬名基層能有尊嚴地自食其力，免受剝削。

工聯會理事長黃國指，近期不少商界和團體以經濟環境惡化、公務員凍薪為由，要求凍結最低工資，他反駁當局最低工資「跑贏」通脹之說，指基層勞工的實質購買力幾乎沒有改善，又指最低工資正落後時薪工資中位數及本地生產總值增幅兩大重要經濟數據，顯示最低工資脫離大部分本地僱員的工資增長，更指這是造成在職貧窮的主因。

黃又指，一對賺取最低工資的夫婦總月薪僅得15,600港元，甚至比目前4人家庭綜援金額少400港元，反映現時最低工資水平偏低，形容是變相懲罰辛勤工作的「基層勞工」。他又提到2011年最低工資設立之時，共有18萬勞工受惠，現時領取最低工資的人跌至僅約2萬人，顯示調整最低工資對商界影響極小。

工聯會早前建議將最低工資調升至43.5港元，惟黃今日未有再提及相關數字，而兩年合共4.8%通脹調整，最低工資仍未達40港元。他指最低工資追上通脹的建議為工聯會的底線，增至40多港元亦為勞工界的普遍共識。

本地法定最低工資於去年5月1日起，由每小時34.5港元調升至每小時37.5港元。

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