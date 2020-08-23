尖沙咀找換店被劫184萬元　警瓦解犯罪集團拘6骨幹

尖沙咀於7月24日晚發生劫案，加連威老道港晶中心一找換店，姓周(46歲)女店東偕同姓馬(47歲)男職員解款離店，在30米外近科學館道被2名匪徒行劫，掠走184萬港元現金，男職員慘遭匪徒斬傷腳浴血。警方經過近一個月追查後，成功拘捕6名涉案男子。

油尖警區署理刑事總督察戴焯賢表示，經深入調查後，發現案件涉及一個有組織及有預謀犯罪集團所為，再經情報收集及案情分析後，成功鎖定疑犯。昨日(22日)，油尖警區刑事部探員分別於九龍及新界多區，以涉嫌行劫拘捕6名中國籍男子（19至37歲），他們報稱運輸工人及無業，部分人有黑社會背景。

警方其後搜查疑犯的住所，檢獲15萬元現金、1支伸縮棍、3張屬於他人的香港身份證及1張屬於他人的回鄉卡，以及疑犯犯案時穿着的衣服。因此，他們亦涉嫌盜竊、管有他人身份證及藏有攻擊性武器被捕。警方相信已瓦解一個活躍的犯罪集團，並拘捕集團骨幹成員，案件交油尖警區重案組跟進，不排除有更多人被捕。

警方指，行劫屬嚴重罪行，一經定罪可被判處終身監禁，市民如有案件資料提供，可致油尖警區重案組。據悉，當日主要有3人落手犯案，2人負責行劫，1人駕車接應。警方將繼續追查其他贓款下落，及調查集團是否涉及其他罪案。

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