6人涉走私水貨被捕　檢值455萬元美妝產品

澳門執法部門昨晚(22日)在關閘附近採取突擊行動，搗破1間懷疑水貨店，檢獲1.94萬件懷疑用作水貨的美妝產品，涉455萬澳門元，案件中1名店主、2名店員和3名水貨客被捕。

當局表示，昨晚行動查獲涉事店舖內存放大量美妝產品，且有強烈迹象顯示店主涉嫌非法聘用外地僱員，將大量貨物以「螞蟻搬家」形式分批運送出境，逃避澳珠兩地海關監管。

上周四(20日)澳門多個執法部門曾聯合搗破同區1間懷疑水貨店，查獲估值約380萬澳門元的美妝產品。當局稱，會繼續重點打擊水貨活動源頭，並透過粵澳兩地聯絡機制互換資料和分析情報，持續監察關閘一帶的懷疑水貨店。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020