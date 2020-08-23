《蘋果》指懲教助理疑與囚犯女友上床被停職　懲教署斥報道失實

懲教署今日(23日)不點名指《蘋果日報》報道失實。該報道指一名懲教助理疑與在囚毒販女友發生超友誼關係，懲教署內部瘋傳有人停職。懲教署發言人指，有關報道失實，又指根據現時的資料顯示，並沒有懲教人員因涉及所述情況被調查或停職，該署亦沒有接獲相關事件的投訴。

懲教署強調，一向十分重視懲教人員的品德、誠信及操守，若任何人員干犯違法行為，定必依法處理。

據悉，懲教署轄下赤柱監獄一名懲教助理，因處理文書工作上涉嫌違法，被其他執法部門調查，於本月18日被停職，與上述報道的事件完全無關。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020