逾六成人反對泛民延任　梁繼昌：不可單靠民調決定

今屆立法會延任1年，曾表態傾向留任的民主黨及公民黨將按民意調查結果去決定是否延任，惟日前已有民意調查顯示63%民主派支持者反對延任。會計界議員梁繼昌認為，不可單靠民調決定是否延任，延任與否是政治決定。公民黨黨魁楊岳橋認為，民調可給予雙方表達論述，有效解決分歧。

梁繼昌稱，議員不能單靠民調來決定應否延任，當中亦要考慮時間、資源限制及調查採樣錯誤等。梁指延任與否仍是一個政治決定，而從政者若做錯決定，將會破壞自己的聲譽、選民的支持度及議席，要有付出代價的準備。他又反問，若延任屬不合法，民主派又應否拒絕參與2021年及以後的立法會選舉。

楊岳橋指，民主派議員去年多次透過辯論及質詢，引起公眾對修訂《逃犯條例》的關注，又形容拖延7個月的內務委員會主席選舉風波是民主派議員實實在在的承擔，故認為民主派在立法會的功能不能以議席數目斷定。

楊又指，其他國家亦曾出現非建制派杯葛或離開議會的情況，而當地政府的立法程序加快很多倍，質疑香港能否承受有關情況。對於社會有聲音批評民主派抗爭意志不足，楊承認有改善空間，若決定延任會做得更好。