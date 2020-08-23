來年DSE或取消中文口試及校本評核 範文刪六國論及岳陽樓記

受新冠肺炎疫情影響，中五學生於今年上半年面授課堂大幅減少，勢將影響來年應考中學文憑試(DSE)的發揮。據了解，當局向中學發放諮詢文件，建議取消2020/21年DSE中文科卷四說話能力，及中文科校本評核(SBA)；卷一閱讀理解甲部指定閱讀篇章(範文)則會收窄範圍，由12篇改為10篇，刪減篇章包括《六國論》及《岳陽樓記》；卷二寫作卷及卷三聆聽綜合卷維持不變。據知，當局仍收集學界意見，最快會於9月中公布決定。

根據有關諮詢文件，卷一及卷二的比重由24%增至36%，卷三則由18%增加10%至28%。據知，當局認為《六國論》及《岳陽樓記》已於2019/20年DSE中文科卷一出題考核，故令該兩篇章成為刪減目標。

教育局回覆傳媒查詢指，局方和社會人士都非常關心疫情對來屆中六學生在學習及考評方面的影響，教育局正與考評局研究不同的方案，如有決定，考評局會盡快公布。考評局回覆指，正與學界商討，並進一步審視2021年文憑試與校本評核的安排，制訂合適方案以交予公開考試委員會審議，如有決定會盡快向學校公布。

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