赤柱監獄懲教助理涉交囚犯資料予親友　被廉署拘捕及停職

赤柱監獄一名懲教助理涉嫌將在囚人士的資料提供予其任職紀律部隊的親友，已被廉政公署拘捕。

懲教署轄下赤柱監獄一名懲教助理，涉嫌將在囚人士的資料提供予其任職紀律部隊的親友，已被廉政公署拘捕，期後被懲教署停職。廉署表示，根據政策，該署一般不會評論個別事件。根據廉署的法定職責，若接獲貪污投訴，如有足夠資料，廉署必定會按既定程序依法跟進。

《蘋果日報》網頁今日(23日)報道一宗「懲教助理疑與在囚毒販女友發生關係後被停職」的事件，懲教署已指有關報道失實。消息指，懲教署確有一名人員被停職，但與《蘋果日報》網頁報道的事件完全無關。

消息指，被停職的一級懲教助理姓李，駐守赤柱監獄。廉署早前接獲舉報，指有人涉嫌將在囚人士的資料提供予其任職紀律部隊的親友，涉公職人員行為失當，廉署經調查後，於本月中將他拘捕，於本月18日被懲教署停職。

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