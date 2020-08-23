車長疑於非行駛巴士上開餐　市民憂播毒投訴無門

有市民指有車長疑在非行駛中的巴士上進食及聊天。

因應新冠肺炎疫情，政府強制乘搭公共交通工具期間必需佩戴口罩，違例者最高可被罰款$5000。不過，今日(23日)就有市民晚上約7時半於葵芳站巴士總站內，發現有兩人於非行駛中的巴士除下口罩聊天及用餐，其中一人更身穿車長制服。該名市民隨即向另一名車長投訴，惟對方未有處理，更指相關情況不屬其管理範圍，着其有需要可落車到站長室投訴。

該名市民稱，巴士車廂本來就嚴禁飲食，即使於非行駛期間，亦不應有例外，尤其現時處於疫情緊張時期，更加應減少傳播風險，避免於車廂內除下口罩。她續稱，僅出於提醒才向車長反映，可惜不獲接受。她直言該車長回應沒有禮貌，令人覺得有包庇自己人之嫌，更會令人覺得「前線車長不重視疫情，未有以身作則」。

據了解，該車長進食期間為食飯時段，而車上女子為其太太，送飯予車長後一同用餐。消息指為嚴格遵守2人上限的禁聚令，九巴容許車長在適當的環境下進食，惟需保持車廂清潔，以防疫為大前提。

九巴發言人回應指，一直有既定的工作指引，並會按程序處理事件。

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