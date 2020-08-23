匡智梨木樹宿舍3人中招　下午再有1男子送院

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今(23日)公布，位於梨木樹邨的智障人士院舍「匡智梨木樹宿舍」出現小型爆發，有3人中招，其中1人為社工，其餘2人為工作人員。位處梨木樹邨3座的宿舍於下午約5時，有一名男子乘坐A210救護車送院，暫未知原因。據悉，衞生署人員稍後會到場安排全院員工及院友送檢及隔離。

張指，3名病人於本月18日開始有輕微病徵，本月21日取樣本，最終確診。衞生防護中心今日去院舍視察，該處有9間房，每房5人住。由於該宿舍入住的人士有中至嚴重智障，張透露因他們未必能全天候戴好口罩，因此全宿舍要檢疫，包括合共45名院友及約50名員工。

由於院友間或會到第5座的匡智會日間中心使用設施，房屋署於下午約1時，已於在第5座地下大堂及周邊範圍做清潔消毒工作。該區區議員亦已向管理公司要求，在附近作全面消毒。據了解，宿舍附近的商場及街市的清潔工作現已完成 。

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