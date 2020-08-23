26歲男子打鼓嶺公廁膠繩上吊亡
2020年08月23日 21:09
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死者於公廁內以膠繩上吊，警員到場調查。(張福宏攝)
打鼓嶺坪輋路大埔田村，今日(23日)下午3時許，警方接獲市民報案，指一名男子於上址公廁內以膠繩上吊。救護人員接報到場，立即將事主解下，惜經檢查後，發現他並無呼吸，已經當場死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查後，證實死者姓何(26歲)，相信事件沒有可疑，惟死因有待驗屍後確定。
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