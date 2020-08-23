政Whats噏：立會延任又要爭位　梁志祥謝偉銓爭做發展委員會主席

雖然立法會選舉押後一年先舉行，但唔代表今年唔會再有涉及立法會嘅選舉，事關十月復會後各個委員會都要重新選舉正副主席。據了解，發展事務委員會嘅主席之位或會出現一番龍爭虎鬥，曾任該委員會主席嘅梁志祥（祥哥）有意重拾舊職，將會挑戰有意競逐連任主席席位嘅建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓（Tony）。

因應全國人大常委會早前決定現屆立法會延任唔少於一年，港府早前刊憲公布立法會將會喺10月14日復會，換言之各個委員會遲啲又要選新一年度嘅正、副主席。今次依個延任安排，部分本身已經決定交棒或者宣布唔選嘅議員亦變相「復活」，當中就包括做咗8年議員嘅祥哥。

嚟緊額外多咗一年時間留喺議會，曾經喺2018至2019年度擔任發展事務委員會主席嘅祥哥，就話希望重拾舊職，透露將會挑戰有意競逐連任、喺2019至2020年度擔任主席嘅Tony。祥哥仲話，過去一個立法年度自己之所以唔做主席，係因為好朋友話想做，所以先冇同佢爭，但就講明今次一定唔會讓咁話喎！

面對祥哥嘅挑戰，Tony就話暫時未同佢傾過有關事宜，但就提到嚟緊星期五內務委員會將會開會，屆時可能有機會見面時傾吓依件事。至於有無其他對手？Tony就話，目前聽唔到有其他建制派議員有興趣。

Tony又提到，佢同祥哥喺過去4年各自擔任過一年主席，話新會期由邊個做都冇乜所謂，因為大家都係想為香港、為業界。不過佢就覺得自己過去有一定經驗，而且發展事務委員會好多時都涉及其所代表嘅業界，所以形容自己係當仁不讓，希望做主席。

另外佢仲話，依家仲係8月，加上唔知非建制派係咪都會接受延任，所以建制派唔同板塊暫時都未傾新一年度各委員會正副主席嘅人選。之不過，即使泛民最終決定繼續履職，Tony就話如果想社會未來做得好啲，建制派都要喺重要嘅委員會擔當主席同副主席，全力推動相關政策項目咁話喎！之不過近年立法會啲委員會，要選主席都要搞一大輪，唔知Tony嘅如意算盤又打唔打得響呢？