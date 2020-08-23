商經局文書助理染疫　於政府總部西翼工作

金鐘添馬政府總部有職員染疫，商務及經濟發展局今日(23日)公布，一名文書助理初步確診，該名人員於添馬政府總部西翼23樓負責後勤工作，日常毋須接觸公眾。他最近一次上班日期為本月20日。

商經局表示，該名人員最近沒有外遊紀錄，在辦公室工作時均有佩戴口罩，探測體溫正常，並遵守其他防疫措施。商經局指正安排為該人員的工作地點進行全面清潔和消毒，以及安排與該人員有密切接觸並共同當值的人員進行病毒測試。

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