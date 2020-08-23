政府財赤將突破3千億元　議員促盡快恢復經濟活動

新冠肺炎疫情持續反覆，導致本港經濟受挫、百業蕭條，失業率高企。政府先後推出包括2輪防疫抗疫基金等涉款逾3000億港元的措施支援各界，惟成效未見顯著。政府在本財政年度預算赤字高達近2900億港元的情況下，又將推出第3輪防疫抗疫基金「補漏」，令財赤進一步上升，若政府再強推「明日大嶼」填海計劃，財政情況將更為惡劣。有議員認為，單靠抗疫基金難以推動經濟發展，促政府盡快推出重振經濟的措施，包括撤銷樓宇「辣招」，並裁減公務員節流，做好與疫情共存的準備。

政府推出多項抗疫措施，導致財政儲備由1萬1千多億港元，下跌至8千多億港元，現時儲備約相當於14至15個月的政府開支。其中，政府花費439億港元推出第1輪保就業計劃，但無阻失業人數上升。根據政府統計處數字，不經季節性調整的失業人數由今年4至6月的24萬700人，上升至5至7月的24萬2500人，增加約1800人。勞工及福利局局長羅致光早前出席節目時更指，不能長期靠動用儲備，認為需調節抗疫措施，預料本年度赤字至少逾3千億港元。

立法會財務委員會主席陳健波認為，單靠抗疫基金難以復甦經濟，預料立法會新立法年度，財委會需審批至少千億港元的工程撥款，可能會增加政府的財赤預算，加上本港經濟低迷，預見政府各項包括稅收、賣地等收入將會進一步下跌，指庫房儲備可能出現壓力。陳建議，政府應逐步恢復經濟活動，盡快推出刺激經濟及促進民生發展的政策。

對於有人建議政府應等待確診人數「清零」再專注經濟發展，陳認為部分行業正處於「手停口停」的階段，難以無了期等待疫情結束，建議政府的抗疫工作應該與重振經濟同步進行、持「兩手準備」。他指，政府需要明白抗疫與經濟同樣重要，稱「並非全部人都係鐵飯碗」。至於庫房儲備將進一步下跌，陳建議政府開源節流，指裁減公務員及收緊各部門開支都是選項之一。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生指，疫情導致本港經濟環境轉差，政府的各項稅收難免下降，最終加劇庫房儲備壓力。至於政府早前宣布將推出第3輪抗疫基金，何預料無論涉及金額多少，政府的財赤都會繼續增加，但認為毋須估計本年度財赤的涉及金額，反指若果政府每年均錄得千億元赤字，最終都會「頂唔住」。

何又稱，政府稱防止「炒樓」而未有撤銷樓市「辣招」，他認為政府多此一舉，應立即撤辣，促進樓市交易以達致振興經濟的效果。

對於有消息指政府內部已知悉下年度不會有「新增資源」可爭取。據了解，如部門今年有新撥款項目，亦可以繼續申請，只是審批時會比往年更加謹慎，各部門並非一定不會獲得新增資源。

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