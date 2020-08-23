龐大財赤下仍硬推明日大嶼　團體促政府將資源振經濟

政府早前企圖硬闖立法會財務委員會最後一次會議，申撥5億5千萬港元進行「明日大嶼」中的「中部水域人工島相關研究」，惟最後落空。公共專業聯盟創會主席黎廣德批評，政府在庫房危機下仍硬推「明日大嶼」，強調政府推動涉款數千億元的「虛無縹緲」計劃，只會導致民生項目失去數千億元的資助，直指政府需立即停止研究有關填海計劃，並推出重振經濟的民生項目。

翻查政府過往的大型工程項目，其中高鐵香港段工程原本造價為650億港元，卻遭港鐵兩度修訂至約715億港元及853億港元。其後政府將工程造價「封頂」為844億2千萬港元，超支約3成。黎稱，按照政府修建大型工程的往績，高鐵初步估價只是300億元，到最後超支近1.8倍，故就算保守估計超支一半，「明日大嶼」實際造價都會高達逾7500億港元。

黎稱，政府面對新冠肺炎疫情已推出逾3000億元措施，導致財政儲備受壓，質疑政府若在現階段推行「明日大嶼」，繼續消耗庫房資源，是否有足夠儲備面對下一個「黑天鵝」事件。他又指「明日大嶼」形同「虛無縹緲」的理想項目，斥政府「根本搞錯方向」、應立即終止研究，並將資源投放在綠色低碳等可持續發展項目，或重振經濟等民生項目。