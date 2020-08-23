立會選舉延期　選舉事務處證原有人手改協助全民檢測

政府日前宣布，將於9月1日起展開「普及社區檢測計劃」，市民可到各區的採樣中心接受採樣。本身負責統籌9月立法會換屆選舉的選舉事務處今(23日)證實，原先負責選舉的人手，將配合全民檢測的工作，包括協助事前布置社區檢測場地。

該處發言人回應傳媒查詢時表示，在「普及社區檢測計劃」下，政府會在全港18區設立多個社區檢測中心，除負責採集樣本的醫護人員外，社區檢測中心內亦會有行政支援人員，有關人員將由公務員或退休公務員擔任，並負責登記、場地管理等方面的工作，政府現正進行招募工作。而選舉事務處人員亦會配合相關工作，包括協助事前布置社區檢測場地。

消息指，選舉事務處正調配人手，至少包括選舉部及選民登記部職員，涉及合約員工及公務員職系。

政府上月宣布，為保障公共安全和市民健康，將引用緊急條例，押後立法會選舉1年，至明年9月5日舉行。

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