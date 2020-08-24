上月控告污染城門水塘　水署搜證紕漏　香港槍會脫罪

於一九四九年成立的香港槍會，過往曾涉嫌未妥善處理子彈鉛珠、彈塞及飛靶碎片等射擊活動產生的殘餘物，一度惹上官司，更曾與水務署對簿公堂，至上月在西九龍法院被裁定罪名不成立。當時裁判官直言香港槍會只屬技術性脫罪，告誡其要對環境衞生負責。

水務署去年接獲投訴，稱在城門水塘附近山坡出現大量霰彈槍的子彈彈珠、子彈彈塞和飛靶碎片，或會污染水源。署方調查後懷疑射擊殘餘物源自荃灣荃錦公路的香港槍會。香港槍會事後被票控一項放置物質於水務設施罪，該會否認控罪。案件早前在法庭經審訊後，裁判官表示證物來歷並不可靠，水務署督察於庭上的口供與書面供詞出現矛盾，不慎把不同地方檢取的彈塞混合在一起；以及聲稱搜證當日為證物拍照，惟照片顯示卻與拍攝日期不符，令法庭不能信納水務署證人的證供，終裁定該會罪名不成立。

然而，裁判官直指香港槍會是技術性脫罪，意即是因水務署搜證出現紕漏，致法庭不能信納署方證供，但告誡香港槍會要「有良心」，對市民與環境衞生負責。裁判官又指，有水務署證人提及案發後，槍會一帶的郊野仍見懷疑射擊殘餘物，故叮囑水務署日後小心搜證，相信檢證難度不高。