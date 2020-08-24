大欖郊野公園淪垃圾山　子彈膠塞成災淹沒鞋履

充斥射擊垃圾的大欖郊野公園緩衝區範圍，位處香港槍會後山。本報記者於本月廿一日跟隨環保團體「綠惜地球」直擊「垃圾山」，發現不但山上的鉛彈及飛靶碎散落遍野及引水道，槍會後山一處山坡更有成千上萬的子彈膠塞堆砌成「膠塞嶺」，記者一踩下去便「膠足深陷」，鞋子幾乎被膠塞淹沒，場面甚為誇張，料已積聚數年。

採訪當日，正值颱風「海高斯」襲港後的第三日，也是綠惜地球第四次到訪該處。記者攀上香港槍會後山途中會經過引水道，而引水道內明顯見到不少橙紅色的飛靶碎片，綠惜地球表示，引水道內的飛靶碎片較七月底第一次視察時看到的多約十倍，相信是颱風後將山上堆積的飛靶碎片沖下來造成。引水道附近山邊雖設有擋板，但成效不佳。

隨着記者登上後山，發現愈靠近槍會位置，射擊垃圾堆積愈嚴重，鉛粒及飛靶碎漫山遍野，飛靶碎片的顏色深淺不一，部分表面顏色明顯脫落，懷疑年月已久，而附近更不時見有牛群覓食，隨時誤將鉛粒吞下。在槍會「後門」的下坡位，也發現有一排水渠，水渠入口處雖設有攔網阻隔鉛粒和飛靶碎片落入渠中，但效果同樣不理想。

然而，從水渠再往下走約五十呎的山坡，垃圾堆積情況更加嚇人，現場所見約十平方米的山坡上，密密麻麻地堆滿了子彈膠塞，膠塞多至將泥土掩蓋，記者的鞋子甚至深陷其中，被膠塞所淹沒，數量多得驚人。綠惜地球指，曾於一四年在城門水塘發現同類膠塞，而有關引水道亦向東流流向城門水塘，質疑城門水塘發現膠塞源自於此。

綠惜地球要求槍會解釋後山大量射擊垃圾是否與其無關，又質疑政府長年放任，令問題持續。待禁聚令取消及社會活動恢復後，綠惜地球計劃徵集義工，在引水道駐點錄影及站崗，監察若有相關廢物落入引水道時，提供人證物證，再提交予相關部門。