東方日報A1：一場九號風球揭子彈墳場　恐污染水塘

大欖郊野公園屢次出現鉛彈、靶碎及塑膠彈塞等射擊垃圾，矛頭直指位於附近、有七十年歷史的香港槍會，有關案件上月因水務署搜證不慎而獲判無罪。有環保團體在裁決後四度重返現場，發現問題不但未解決，在上周經歷九號風球下，山上陳年的射擊垃圾更湧現成「垃圾嶺」，部分射擊垃圾甚至散落引水道，或流入七公里外的城門水塘，造成環境及食水污染。

租用逾六公頃官地的香港槍會，由政府以《私人遊樂場地契約》批出，有關契約地段有部分範圍與大欖郊野公園重疊，屬於緩衝區。不過，該緩衝區過去曾被揭發積存大量射擊殘餘物，槍會涉嫌未妥善處理而被票控，案件上月十七日宣判，雖裁定表證成立，卻因控方保存證物出現差錯，槍會最終獲判無罪。

揭發事件的環保團體「綠惜地球」在裁決後四度重返現場，發現位於大欖郊野公園的緩衝區範圍，射擊垃圾依然堆積如山，而在上周颱風「海高斯」過後，連場狂風暴雨更把山上陳年堆積的射擊垃圾翻出並吹落山，部分體積較小、重量較輕的靶碎、彈塞甚至落入引水道，或可循引水道流入約七公里外的城門水塘，可能觸犯《水務設施條例》。

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝指出，根據現場視察，估計受影響範圍已超過兩公頃，而鉛屬有害重金屬，對生態和食水安全均構成威脅，一旦動物進食後，更有可能出現重金屬中毒，而靶碎、膠塞落入引水道則會碎化成微膠粒，污染水源，對環境影響深遠。

香港槍會回應指，已按政府禁聚要求，於上月十七日至現在，停止所有射擊活動，故此不明白近日有關射擊產生物件之來歷。

水務署承認在定期巡查上述地點時，仍不時發現有射擊殘餘物，又指曾要求香港槍會採取適當措施，防止射擊殘餘物落入引水道和集水區，亦曾嘗試於部分引水道邊緣加設擋板，但成效未如理想。署方正尋求法律意見，並吸取上次的檢控經驗，檢視相關工作安排，以進行更嚴謹的搜證工作，如有證據證明有人違反《水務設施條例》，會向相關人士採取法律行動，一經定罪，最高可罰款五萬元及監禁兩年。

漁護署指，該署曾於今年六月和八月收到該槍會提交清潔射擊殘餘物的相片，但署方在最近的定期巡視中，仍發現重疊範圍有射擊殘餘物，署方已多番提醒該槍會，應就已完成的清潔行動交代詳情，如日期、覆蓋範圍及垃圾重量等，但至今未收到該會回應。

地政總署回覆稱，香港槍會於一九六一年已獲批私人遊樂場土地契約在現址運作，並獲民政事務局支持續期運作至二○二七年六月。荃灣葵青地政處一直就傳媒關注的環境問題與相關部門溝通，並曾去信提醒槍會需妥善清理其運作殘餘物；如證實有違反地契條款的情況，會採取適當的執行契約條款行動。

議員葛珮帆認為，由槍會及政府的回應均可看出雙方互相推卸責任，無論射擊垃圾是否源自槍會，根據地契的條款，槍會也有責任確保該區的清潔，而政府亦責無旁貸，又認為負責批地的地政總署尤其應做好監察工作，可增加條款，要求承租人需處理環境垃圾，否則可收回土地。

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