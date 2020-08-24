馬尼拉人質事件10周年　殉職領隊兄長網上悼念亡弟

謝志堅(左二)在Facebook悼念殉職的弟弟Masa(右一)。

昨日(23日)為菲律賓馬尼拉人質事件10周年，殉職領隊謝廷駿(Masa)的兄長謝志堅剛在facebook指，昨日與姪兒談起Masa，指Masa十分風趣幽默，對離世的弟弟仍十分懷念。

謝志堅在Facebook指:「咁就十年啦，今日三弟的仔仔，同我講，大伯，我覺得你好搞笑，二伯係咪仲搞笑㗎？我話係呀，二伯的搞笑能力，係我的100倍，然後，仔仔話，如果二伯今日番(翻)生就好啦……Well，係呀，我都想，我哋一齊去採(探)佢啦。」

掀動7百萬港人的傷痛的馬尼拉人質事件，於2010年8月23日發生，港人乘坐的旅遊巴駛至黎剎公園時遭槍手門多薩挾持，最終導致8死7傷，槍手最終被擊斃，惟時任菲律賓總統阿基諾三世一直不肯道歉，至2014年，派出時任馬尼拉市市長埃斯特拉達來港，就人質事件向死者家屬及傷者道歉，並提出賠償方案。

至2018年4月，菲律賓總統杜特爾特訪港，終在事發後8年就事件作出正式道歉，並表示希望慘劇不再發生。由於菲政府2014年僅派時任市長來港表達「最悲痛的歉意」，故該次是菲總統的正式道歉。

港府當時指，明白這宗慘劇令港人難以忘記，希望菲律賓總統杜特爾特的道歉，可以讓事件中的傷者及死傷家屬釋懷。

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