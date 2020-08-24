港經濟轉差　加密貨幣騙案升近11倍　低息貸款騙案升3倍

本港在反修例示威及疫情雙夾擊下致經濟狀況轉差，失業率高企，各類型騙案均以倍數增長，單就今年上半年，與加密貨幣相關的投資騙案達58宗，較去年同期大升近11倍，受害者年齡最細只有15歲；另以「低息貸款」為由而騙取金錢的案件更達305宗，較去年同期大幅上升逾3倍，涉及的金額為2426萬港元，亦較去年同期的831萬港元上升近2倍。

警方數字顯示，今年上半年涉及投資的整體騙案為143宗，較去年同期上升4成，而單就今年7月份便有55宗，令首7個月的總數增至198宗，較去年同期大幅上升5成4，而涉及的金額逾1.2億港元，共有54人被捕。

警方商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察吳振耀表示，與加密貨幣相關的投資騙案大幅上升，有年僅15歲受害人在社交媒體發現有關加密貨幣的廣告，感到有趣，因此轉帳約7.5萬港元至本地的戶口，但其後沒有獲得有關貨幣，才驚覺受騙。

吳續稱，投資騙案犯人會在社交媒體放上各種宣傳，當中有人聲稱透過某種投資方式賺取了大量的金錢，吸引受害人按下當中的網站連結，再輸入個人資料，而騙徒則透過資料聯絡事主，再以各種藉口使其提供銀行一次性交易授權密碼，並以其信用卡進行簽帳。

警方商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察顏凱欣表示，與低息貸款有關的騙案亦告上升，犯案手法可分為3部分，騙徒會先訛稱自己為銀行職員，以低息、低還款吸引急需金錢周轉的市民，再以普及的社交或通訊軟件騙取其信任，最後安排受害人開設投資戶口以完成「個人風險評估報告」，或要求受害人提供保證金以取得所謂的「借貸」，至受害人遲遲收不到款項、又聯絡不到騙徒，始知受騙。

另外，求職騙案的數字亦有上升的趨勢，商業罪案調查科訛騙案調查組督察方詩穎表示，今年上半年警方錄得的案件較去年同期上升約5成。騙徒會在各社交媒體登廣告，成功取得求職者的聯絡後，再訛稱需要繳交保證金、行政費等，始可獲受聘機會，但最後受害人未獲得任何工作或金錢報酬。

警方呼籲市民在急需金錢周轉時提防「低息誘惑」、並小心核實來電者的身份、可考慮安裝「攔截及辨識詐騙電話的應用程式」。另外，在互聯網或社交媒體上看到廣告、或留言，應提高警覺，不要輕易提供自己的個人資料、銀行資料、或私人物品予他人，以防受騙。