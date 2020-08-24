黎智英刑恐東方記者案今續審 控方將傳召另一證人作供

壹傳媒黎智英於2017年參與六四集會時，在未被挑釁下，涉在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者。案件上周兩日於西九龍法院審訊，受害人X指當日遭黎智英爆粗指罵「×你老母×」，更揚言「我實搵人搞×你」、「我已經影×咗你相」，造成心理受創。上周五(21日)X作供完畢後，再遭疑似黎智英的「粉絲」咒罵「死全家、冚×剷」等，最終X要在警員護送下，用西裝外套蓋着頭離開法庭。案件於今日(24日)續審，並會傳召最後一名控方證人Y出庭作證。

X上周四(20日)在庭上供述，自2014年專注採訪關於被告的新聞，間中會跟隨被告出入，強調會與被告保持距離，不會太過接近。直至2017年6月4日，由於黎往常會出席維園六四集會，故X於案發當日亦獲指派到維園採訪。當晚7時許，X在約7米外的維園內音樂亭外見到被告和李柱銘，於是取出相機及攝錄機拍攝現場大環境及被告的特寫照，期間被告曾「怒睥」兩至三次，X當時已感到莫名其妙。約15分鐘後，集會接近尾聲，X完成拍攝和收機，他垂手休息，視線亦離開被告。

約10秒後，X卻突然見到被告站在半米之外，用右手食指指向他，厲聲喝罵道：「×你老母」、「實搵人搞×你」、「你唔好咁近影我，我實搵人搞×你」、「我講畀你知，我已經影×咗你相」。被告其後走開幾步，隨即又回頭再兩次指罵：「×你老母×」。

辯方在翌日審訊質疑指，X報警是因為東方想令被告有麻煩。X否認辯方的說法，強調報警是因為怕被告會有後着加害自己：「佢（被告）財大氣粗，係傳媒大亨，有好多採訪、狗仔」，所以決定報警；X補充說，被告曾於2016年拍下其照片，X亦為此感到擔心。

控罪指，被告黎智英，被控於2017年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使X受驚。若被告一經定罪，最高可被判監禁兩年和罰款2000港元。

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■黎智英於二○一七年的六四集會上公然以粗口辱罵及涉嫌刑事恐嚇東方記者。