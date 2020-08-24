何志平專欄：幕後黑手

何志平引述被關押在美國看守所的人士指，美政府受到暗勢力影響和操控。

史蒂夫‧班農被捕！

前白宮顧問班農上周四被紐約南區聯邦地區法院起訴。這法院處理了多宗針對特朗普的刑事訴訟，包括把他的前私人律師科恩定罪，前競選經理馬納福特關進大都會看守所，對總統現在的私人律師朱利安尼進行的「調查」，及裁定特朗普必須交出歷年報稅紀錄給曼哈頓地區檢察官。這法院更負責處理起訴《美國陷阱》作者皮耶魯齊，主控華為孟晚舟引渡事件，及我本人的一案！

班農被控一事勾起了一幕在看守所深刻的回憶。

二○一八年底，美國中期大選前後，一名叫塞爾（假名）的白種中年人因為郵寄炸彈包裹給民主黨的一些知名人士而被抓進看守所。塞爾大學畢業，是知識分子，但思想極保守，更是特朗普及班農的忠誠擁護者。

一天早上他拉着我說東說西，談起「匿名者Q」，塞爾毫不掩飾的承認他也是這運動的同夥！他繼而滔滔不絕的解說美國政府背後的黑手。

他說：「深層政府（deep state）就是幕後控制國家極具陰謀的集團，由政府官僚、公務員、軍事工業複合體、金融業、財團、情報機構所組成的，是聯邦政府背後真正掌權的暗勢力。在一九二○年代時，美國的權力便已經集中在三個主要部門：軍事工業複合體、華爾街和五角大廈。一九三○年代，調查局的胡佛，秘密濫用權力，收集政治人物和領導人的秘密檔案，並且利用這些黑材料恐嚇和威脅其他人，包括美國多位在任的總統。繼而結合各方利益，背後操控總統及政府機器。」

「羅斯福曾說：『在公開的政府背後，存在一個看不見的政府，這個政府不對人民負責，只是為其自私目標服務。』」

威爾遜抨擊華爾街金融壟斷時表示：「我們所有的經濟活動完全掌握在少數人手中。政府只是被幕後擁有支配權的人強迫之下而運作的政府。」艾森豪威爾也談到：「如今，龐大的軍事組織與巨大的軍火工業已經緊密聯合，這種權力和影響力對我們的自由和民主進程正構成威脅。」

塞爾更激動地投訴：「二○一七年特朗普就任美國總統後，美國白宮與聯邦政府官僚關係緊張。包括中央情報局、國家情報機構、國家安全局及法院法務部的某些資深人士，正試圖擊垮特朗普的總統職權。」

他更引用他的偶像總統前顧問班農的觀點：「深層政府對特朗普總統具有直接威脅。深層政府正在背後操縱和爭奪着美國政權。受到企業主義、全球主義深層政府操控的主流媒體和新聞網絡，散播假新聞，是專門和他作對的，會拚死打擊特朗普。」

「這股勢力已經擴散到了財政、司法、華爾街和矽谷。對抗總統的暗勢力包括聯邦常任官僚、情報機構、軍方、承包商、游說機構和新聞界、金融巨頭和工業巨頭的集團；它是國家安全和執法機構的混合體：美國國務院、美國國防部、美國國家安全局、中央情報局、聯邦調查局、美國司法部和美國財政部等，其中美國財政部負責資金的流動，以執行國際制裁及其與華爾街的管轄權；司法機構裏面的外國情報監控法院，也均屬於深層政府。國家安全局和中央情報局的運作也不能沒有矽谷及社交媒體大亨的支援。這暗網正在秘密地操縱和控制政府的國內外政策！」

他盯着我的眼睛，嚴肅的問：「香港也是個資本主義的社會，難道你們沒有財閥大佬、法官律師、公務員、政務官、議員和政客組成的龐大勢力網，在幕後暗裏的主導及影響着政府的議程，干擾對抗它的施政運作，甚至奪權推翻它的嗎？」

我答不上話來，只能說：「我們要深刻的反省！」