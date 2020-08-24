10惡煞飛車攔截綠的　拖的士男落車狂斬

屯門發生斬人案，昨晚(23日)深夜11時許，一名身穿白色上衣及深色外套男子搭乘新界的士，途經何福堂輕鐵站對開之際，突有兩輛黑色私家車飆前將的士閘停；車上跳出大約10名黑衣大漢，分持利刀及壘球棍，不由分說將的士包圍，並揮動刀棍擊毀的士多塊玻璃車窗，繼而將刀棍伸入車廂內向該名男子又劈又扑。

兇徒得勢不饒人，更將車內該名男乘客拖落車狂斬，疑事主手無寸鐵當場身中多刀，受傷淌血，的士車門亦染有血漬，途人見狀報警；兇徒傷人後，紛紛返回接應私家車逃去。

中刀事主其系由救護車送院救治，現場地上遺下血漬、一件深色衣物及刀套，相信與案有關，警員正追查兇徒下落及跟進事主遇襲原因。消息稱，事件疑涉尋仇，事發後，多名黑衣人士到醫院了解，期間不斷與人傾電話，似是講述事發經過，警方正就案件展開深入調查。

案發時，有目擊者拍下兇徒行兇片段，私家車將的士閘停後，手持刀、棍兇黑衣大漢，群情洶湧，一邊逞兇一邊高聲叫囂；不斷向事主大喝：「落車，落車呀！」並向的士又劈又扑，現場隨即傳來玻璃毀碎響聲，場面駭人；在場有不少駕駛者的車輛被擋住去路，惟因施襲大漢兇神惡煞，且有武器在手，亦不敢貿然施援，無奈目送兇徒逞兇後登車絕塵而去。

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