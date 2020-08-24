疫情下名額爭崩頭　煤氣公司實習計劃61.5人爭一位

黃致翹（左）和黃芷琳（右）均表示計劃幫助他們找到發展方向。(江麗盈攝)

職場競爭激烈，想提升個人競爭力，在學期間少不免要參加一些實習計劃，但事實上，不少大公司的實習生名額，競爭同樣激烈。香港中華煤氣有限公司的暑期實習生計劃今年收近4000份申請，首輪篩選出約700至800人，逐一面試，最後只招收65人，平均61.5人爭奪一名額。

其中一位實習生黃致翹正在英國修讀航天工程，每年暑假回港，一直覺得學了理論、卻無從發揮，直至兩年前在煤氣公司做實習生，終於能學以致用，用立體打印造出小型遙控挖掘機；今年再度做實習生，協助公司打造貨櫃辦公室，他直言在煤氣公司實習的經驗很珍貴，有興趣繼續留在煤氣公司、在科技研發上繼續發展。

另一位實習生黃芷琳是城市大學應屆畢業生，對資訊管理感興趣，19年成為零售市務部的實習生，其後獲聘為兼職市務助理，現時是正式員工。她指在公司實習能參與大型活動籌辦，上司又樂於接納意見，令她工作有滿足感，並啟發她向網上營商方面發展。

煤氣公司暑期實習生計劃開辦20年，參加人數逾千，人力資源總監范潔儀指參加者有大學生、亦有中學畢業生，范特意提醒有意參加者，面試時要清楚表達想參加計劃的原因，強調態度比學歷重要。

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