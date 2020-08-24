青年隆亨邨遭群漢圍斬　殺聲震天

今日(24日)凌晨接近2時，約8名青年沙田大圍隆亨邨一間中學外籃球場長櫈上聊天，期間被十數名男子追打，部分人更持刀，眾青年逃跑；其中一名年約17歲青年，最終被惡煞擒住圍毆及用刀襲擊，他手腳中刀流血，負傷逃至學心樓對開一個休憩處時不支倒地。

由於正值夜深，現場傳出震天異響，多名街坊被驚醒報案。警方手持盾牌到場時兇徒已四散，並將傷者送院救治，現場血漬斑斑，地面遍布染血紙巾；警員亦檢獲一頂疑屬於傷者的鴨舌帽；在籃球場上亦發現一隻懷疑屬於男傷者右腳穿着的白色球鞋，沙田警區刑事調查隊將案件列傷人，正封鎖現場調查詳情。

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