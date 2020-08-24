東方民調：展覽業陷冰河期今年料損失500億

內地下月將恢復居民赴澳的旅遊簽證，兩地各項盛事活動正密鑼緊鼓進行，惟香港仍陷入第三波疫情苦戰，今年疫情連同去年的反修訂逃犯條例風波，香港過去一年已有多個大大小小的盛事及活動被取消或延期。有議員無奈指目前仍看不到香港有條件重推盛事活動，業界則對展覽業前景感悲觀，促港府盡快控制疫情，才能重啟經濟。

旅發局數字顯示，今年首半年訪港旅客數字約三百五十二萬，較去年同期暴跌近九成。原本今年六月香港疫情趨向緩和，粵澳港乃至泰國合作的旅遊氣泡及健康碼正如箭在弦，詎料港府防疫不力，致七月中爆發第三波疫情，令美好憧憬化為泡影，原定舉辦的各類大型盛事活動亦相繼取消。

展覽業同樣進入冰河時期，多個原定在上半年舉行的展覽也被迫延期或取消，原本宣布可如期舉行的七月書展，在舉辦前兩日急煞停，香港貿易發展局曾向書商表示預期最快可在今年十二月重辦，但業界對此仍感悲觀，擔心屆時疫情反覆未止，隨時再度取消。

暑假本來是展覽業的主要收入來源，估計今年內損失隨時接近五百億元，香港的展覽場地商、主辦商、參展商以至酒店、零售商的收益均受打擊，而其中一個展覽場館亞洲國際博覽館用作社區隔離設施，重啟展覽似乎遙遙無期。除了疫情，香港同時面對政治風波不斷，亦可能令愈來愈多參展商或買家轉移至其他亞洲地方參與展覽。

旅遊業界議員姚思榮認為，目前抗疫仍是大前提，看不到香港有條件重推盛事活動，強調通關安排是雙向，港府必須在抗疫環節做到零確診，才能讓其他地區恢復信心與香港往來。他預料最快要待明年第二季，方能逐步與周邊地區互通，舉辦小型的地區性活動。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦則稱，無想過疫情持續至今，目前百分之九十九點九本地旅遊業從業員已失業、停薪留職及領取部分薪金，促請港府盡快控制疫情，早日重啟經濟。

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