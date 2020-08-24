東方民調：暴疫重創　市民絕望　復甦無期

香港繼去年反修例示威後再遇新冠肺炎大爆發，多項大型盛事及展覽紛紛告吹或延期，香港單車節更連續兩年被取消，美酒佳餚巡禮只能移師網上舉行。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府防疫和止暴均不力，處處漏招無計可施，香港「盛事之都」慘變「死城」，經濟恐復甦無期，百業蕭條等攬炒。

香港旅遊發展局宣布，原定今年十一月舉行的香港單車節將會取消，香港美酒佳餚巡禮則移師網上舉行。在暴疫夾擊下，香港對上一次舉行大型盛事已是去年七月的電競音樂節，全年死氣沉沉。旅發局主席彭耀佳坦言，第三波疫情令香港經濟雪上加霜。

「東方報業民意調查」於上周五至六以手機東網APP問卷形式，成功訪問三百七十五名十八歲或以上市民，結果顯示，香港多項大型盛事被取消，單車節更連續兩年停辦，三成三受訪者擔心，旅客暴跌影響經濟支柱；兩成六直指旅遊業再捱重擊；兩成五形容香港盛事之都失色。

多個大型展覽不斷延期甚至取消，三成三受訪者憂會展業進入冰河期；兩成九擔心暑假旺季零收入難捱；兩成六恐重啟展覽遙遙無期。內地及澳門疫情穩定，已密鑼緊鼓籌辦盛事，三成六認為，會削弱香港競爭力；三成五直指無旅客難復甦經濟；兩成一形容香港仍陷入苦戰，黯然失色。

暴疫夾擊下，香港過去一年大小盛事活動被取消或延期，五成六受訪者擔心經濟復甦無期；一成八指香港淪為死城；一成七則感到，香港未有條件重推盛事。除了疫症，香港政治風波不斷，四成四受訪者直指香港亂世，難重建信心；三成四稱港內部矛盾，變數難料；一成五擔心主辦方移師其他地方。

港府處理政治危機及疫症爆發的表現，四成受訪者批評港府防疫和止暴不力；兩成九批評當局無計可施，百業蕭條等攬炒；一成九歸咎港府無能，香港淪暴疫之都。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府施政無能，令香港飽受暴疫摧殘，更形容香港處於亂世，遭政治風波及疫症輪流夾擊，變數難料，經濟前景黯淡。

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