探射燈：禁堂食重撃餐飲業　食肆輪住執

新冠肺炎疫情肆虐，政府早前推出多項措施勒令飲食業於指定時段內暫停堂食。有關注團體指，餐飲業界已奄奄一息，擔心措施持續會引發大規模結業潮，呼籲港府提供資助，助業界渡過難關。

「好多食肆都係靠晚市，依家啲生意好多都跌到得番10%、20%，再咁落去好多食店都會捱唔住！」香港現代管理（飲食）專業協會會長胡珠指飲食業的成本高昂，當中中式酒樓的開支甚大。他指禁堂食令已導致大部分食店生意額大跌，有部分商戶已經被迫結業；若措施持續，將會有更多食店倒閉。

「我哋如果一旦斷咗現金流，其實都好難頂得住。」胡又指，餐飲從業員人數眾多，擔心食肆結業潮會令大批從業員失業，亦會對其他相關行業及社會經濟造成影響。胡希望隨着疫情放緩，政府會以加強食店的檢疫措施取代禁堂食令；他又籲盡快推出行政手續簡單的救市措施，挽救飲食業。

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