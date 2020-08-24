探射燈：家居垃圾翻3倍　清潔工苦不堪言

疫情下，塑膠垃圾激增，前線清潔工人的工作量上升。雖然政府早前宣布會向政府及房委會服務承辦商聘用的清潔工發放每月1000港元的津貼，但第三波疫情爆發至今，屢有外判前線清潔工人確診。有關注團體擔心前線清潔工裝備不足，希望政府改善清潔工的工作量過多及待遇問題。

「其實工作量等問題係一直都有，只係疫情期間大家留意多咗清潔工人。」清潔工人職工會組織幹事梁芷茵指有清潔工反映近日工作量大增，家居垃圾由每戶1袋上升至2至3袋。她指外判清潔工人工偏低、缺乏休息時間，擔任此職位的大多為競爭力較低的長者︰但由於大多數政府和外判公司的合約均有訂明當值清潔工的數量，縱然近日工作量大增，亦無額外增加人手；加上清潔工人只有基本的保護裝備，令不少前線工人人心惶惶。她批評即使政府每個月有補貼，亦無補於事。

議員郭家麒指隨着政府有計劃推出100個檢測中心作自願檢測用途，前線清潔工出入高危地方的機會大增，他促政府安排更高級別的保護裝備予有關清潔工，以保障工人安全。

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