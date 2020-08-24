探射燈：外賣垃圾激增　養老鼠引野豬

政府實施晚市「禁堂食」措施，致外賣垃圾大增，淪老鼠溫床。群鼠在觀塘碼頭的外賣垃圾堆中搶食；尖沙咀海濱遺下大量外賣垃圾及食物殘渣；大帽山郊野公園及城門水塘均發現野生動物進食途人遺下的食物包裝和殘渣。有環保團體直指，外賣垃圾影響生態，亦對堆填區造成嚴重壓力；議員狠批評政府在頒布措施時無妥善安排相關配套。

去年全港鼠患指數第二高的觀塘區，不時有人將飯盒及飲品包裝棄置在觀塘碼頭一帶的長櫈及附近花槽。入黑後，數以十計的老鼠到場開餐，在飯盒垃圾之中爬行及嚼食殘渣，傳出吱吱叫聲，衞生環境慘不忍睹。翌日東網記者發現藏於花槽內的垃圾無人理。

禁令後的黃昏及晚間，尖沙咀碼頭不難看見清潔工默默清掃垃圾；深夜時分清留在水池及石枱上的垃圾則無人處理，包括外賣垃圾、甜食及水果等容易招惹蟲鼠。

除市區休憩處外，城門郊野公園水塘附近遺下不少發泡膠飯盒、食物及飲料包裝。東網記者在15分鐘內已目擊至少2隻野生彌猴咬開零食的包裝袋及膠水樽。

環保團體綠惜地球早前上載攝於大帽山郊野公園的影片，有成年野豬咬開棄置黑色垃圾袋，袋中塑膠垃圾散落一地，至少7隻幼年野豬隨即一哄而上，分食垃圾。綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒表示，禁堂食期間郊區內的垃圾數量大幅上升，嚴重破壞生態環境。劉又指郊外地區有很多野生動物居住，牠們被食物殘渣的氣味吸引而嚼食包裝，恐增加窒息風險，呼籲市民將垃圾妥善包好及帶走。

根據環保署數據，2018年本港棄置堆填區的塑膠餐具為每日2700萬件，較2015年增加30%。劉推斷，疫情期間，每日棄置餐具數量倍增至5400萬件。他擔心大量塑膠垃圾會對本地堆填區產生龐大壓力；而部分被隨意掉棄的餐具更會流入大海，影響海洋生物。

議員柯創盛直指有關收集垃圾及清潔配套不足，反而造成嚴重環境問題，更衍生鼠患問題。柯提議港府一方面應增加前線清潔工及垃圾桶的數目，，另一方面應加強檢控亂拋垃圾的市民，將禁堂食令對環境的影響減至最低。

食環署回覆指，該署每日均安排清潔工人清理街道上的廢屑箱，並在垃圾黑點增加垃圾清理頻次，同時會加強檢控違例人士，巡查期間在上述地點沒有發現鼠蹤。漁護署則指近期留意到不少市民到訪郊野公園，已調派員工及清潔承辦商到各康樂場地和行山徑清潔，並設置防止野生動物翻找垃圾的垃圾回收箱或大型垃圾箱。康文署回覆指，已於香港文化中心戶外範圍放置大型垃圾桶及垃圾袋，並安排當值職員加強巡邏，亦已調配額外人手安排大規模清潔。

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