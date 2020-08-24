警「飛盾」打擊超速駕駛　拘3通緝漢拖走15車

警方新界北總區交通部人員一連3日（21至23日）在區內進行代號「飛盾」的打擊超速駕駛行動。行動中合共偵測到420部車輛超速行駛並作出票控，與此同時，就其他交通違例事項發出135張定額罰款通知書及一張傳票，當中拘捕3名年齡介乎23至40歲男司機，3人因涉及欠交罰款被通緝。

另外，警方在荃錦公路向九部車輛發出欠妥車輛報告，及將13部懷疑非法改裝電單車拖走作檢驗。警方於區內其他地方亦向兩部車輛發出欠妥車輛報告及拖走兩部懷疑非法改裝私家車作檢驗。

警方表示將透過嚴厲交通執法行動以保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識，並呼籲駕駛人士切勿以身試法。

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