3男便利店購物拒戴罩　發惡打傷職員兼兇人

今日(24日)凌晨零時許，3名年齡介乎20至40歲男子，在油麻地碧街45號地下一間7-11便利店購物期間，其中一名年約30歲男子因拒絕戴上口罩與姓施24歲男職員爭執，更出言恐嚇施，該男子一度悻然離去。詎料他再度折返，連同兩名同行男子向施拳打腳踢，並用手提電話掟向職員，且推翻店內小量貨品後始施然離去，職員報警。

警員接報趕至，在現場發現一部手提電話，懷疑是涉案兇徒遺下，遂檢走助查；施臉及手部受傷送院治理，案件列刑事恐嚇及襲擊致造成實際身體傷害，油尖警區刑事調查隊接手調查。

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