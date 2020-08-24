青衣GT-R與的士相撞　司機蹤杳

今日（24日）清晨5時許，分別來自南灣隧道及長青隧道，一同往新界方向行駛的黑色日產GT-R及一輛載客之市區的士，在青衣西北交匯處行政大樓對開相撞。現場消息稱，事發時，GT-R在駛出長青隧道後，沿快線高速開行；而的士則載著一名空姐，從南灣隧道駛出，期間兩車發生相撞，GT-R車頭、左邊車身及車尾損毀較嚴重，的士則車身損毀。

GT-R司機於意外發生後，疑由另一輛私家車接走迅即失去蹤影；的哥連同空姐同告受傷，並由的哥報案求助，救護員將2名傷者送院治理。受意外影響，現場交通一度受阻，警方正調查意外原因，並根據車輛登記資料追查涉事司機下落。

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