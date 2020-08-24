亞博館社區治療中心啟用近1個月　8成社區確診直接送館助分流

本港7月下旬經歷第三波新冠肺炎疫情高峰，公立醫院隔離病床一度爆煲，曾導致逾百名確診者需在家等待入院，增加社區傳播風險。醫管局於本月1日起啟用亞洲國際博覽館社區治療中心，提供500張病床。統籌是次項目的天水圍急症科顧問醫生李立業指，亞博館啟用至今近一個月成功地築起屏障的作用，令到8成在社區確診的病人可以直接分流至亞博館治療，以紓緩公立醫院的壓力。

亞博館過去共接收近600名確診病人，年齡介乎18至60歲，李立業指，展館現時主要接收在社區確診後，病情較輕的病人，他們到亞博館後需接受檢測，然後才分派床位，其中有約100人需由亞博館再轉送至公立醫院。

香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅解釋，由亞博館轉送到公立醫院的病人，當中有約一半人因肺片有肺炎迹象，雖然不代表不穩定，但為安全起見，都會建議轉送到公立醫院治理，他分享曾經遇過一個較嚴重的個案，是一名36歲男子，由於病情較穩定，故安排他由社區直接送往亞博館治理；惟送入展館後，發現他有肺炎迹象，需轉送到瑪麗醫院深切治療部，一度需要呼吸機輔助，幸好該名病人及時得到適切治療，現時已康復出院。

亞博館現時有139人仍留醫，346人已出院，平均住院時間約4.7天。北大嶼山醫院急症科副顧問醫生尹志堅指，病人資料及病情均以電子紀錄，病人須每日自行前往檢驗血壓、體溫及血含氧量等維生指數，系統便會自動將資料傳送給醫護分析。

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