西貢咪錶位七人車遭拆骨　車主失逾五萬元零件音響

七人車被拆走車頭部分零件。(曾志恒攝)

西貢白沙灣漁民新村對開咪錶位，今晨(24日)6時43分，一名姓張(43歲)男車主返回現場，打算取走泊在上址的七人車時，驚見座駕右邊車窗被人扑爆，車廂內一片凌亂，車頭蓋、泵把及車頭燈等零件被人拆走，於是報警。

警方到場了解，經車主初步點算後，相信車內一批約值1萬3千元音響設備不翼而飛，被拆走的汽車零件則約值4至5萬元。據了解，有人疑於犯案前先以紙皮遮蓋行車紀錄儀鏡頭，避免自己容貌被「車Cam」拍下。案件暫列車內盜竊，交黃大仙警區刑事調查隊跟進。

消息指，車主於凌晨約一時將車停泊在上址，未料被人拆骨擸財，早前亦已多次將車停泊在該處咪錶位置，惟一直相安無事。

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