質疑全民檢測僅尋得三分一帶毒者 梁子超：除罩採樣有風險

政府將於9月1日起推行自願性全民檢測計劃，找出社區隱形患者。中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌今早(24日)於電台節目表明自己將參與檢測，惟指現時市民明顯出現抗疫疲勞，憂慮市民未必熱烈參與，呼籲市民珍惜機會。呼吸系統科專科醫生梁子超則質疑檢測成效，認為只能找出三分一之帶病毒人士。

梁子超稱，如果是市民自行留深喉唾液樣本，他會鼓勵市民參與，但檢測計劃下，市民需除口罩予醫護人員採集拭子樣本，或會增加病毒傳播風險。

梁又質疑檢測計劃的成效，預計即使在一周內為全港市民完成病毒檢測，也只能找出三分一帶病毒人士，且檢測無法驗出潛伏期患者，並不能代替現行的防疫措施，包括市民盡量留在家中、針對有病徵人士做檢測、追蹤確診者的感染源頭等，認為需繼續進行上述措施，且同時防止輸入個案，方能「長治久安」。

許則表示，第三波疫情確診數字「跌得好慢」，感染源頭不明的個案比例仍然高，不利追查相關密切接觸者，情況不理想。他相信，愈多人參與全民檢測，則愈大機會截斷病毒傳播鏈，惟指港人很多時會「一窩蜂」，難以預計全民檢測的參與人數。

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