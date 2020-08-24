黎智英涉連番粗言罵記者　被形容當時表情「好嬲怒」

壹傳媒黎智英於2017年參與六四集會時，在未被挑釁下，涉在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團(下稱「東方」)男記者一案，男事主X的同事、證人Y出庭作供，指當日黎高聲罵X，表情「好嬲怒」，他隨即將鏡頭轉向拍攝黎。

Y在1996年加入東方任職記者，他供稱在事發當日下午3時許，先到被告住所外工作。至晚上約6時半，他抵達維多利亞公園採訪，並與X會合。

約半小時後，祈禱會完結，市民陸續離開。期間Y見到李柱銘正接受採訪，於是舉機拍攝，注意力集中在李身上。未幾他聽到站在背後約2至3米的被告，突然好大聲鬧他的同事X「似係啲粗口」。Y即時轉身拍攝，他形容黎當時顯得激動，表情「好嬲怒」。

之後被告離開，Y便關機。惟隔了數秒，被告又轉身再用粗口罵X，他隨即再開機拍攝，他已不記得被告當時所用的確實字句。見被告罵完又走，Y遂放下攝影機。被告此時卻又再度轉身用粗言穢語鬧X，Y嘗試舉機但這次錄不到過程。

Y在接受辯方盤問時，承認在2014至2017年間，東方記者會頻繁地追蹤被告，包括跟他外出用膳和上班，之後會跟他回家。而案發當日，他約下午3時在被告住所外見被告乘車離開，遂開車尾隨，見被告到李柱銘的住所，再跟李一同乘車到維園。

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