對公務員違法零容忍　聶德權：未定罪與通過試用期兩種概念

公務員事務局早前致函各政府部門，指若試用期公務員涉非法公眾活動被捕，並遭檢控可被解僱。公務員事務局局長聶德權今早(24日)在電台節目表示，政府對公務員品行操守有嚴格要求，對違法行為零容忍，強調首長有責任在試用期內，評核新入職人士是否合適擔任公務員。

對於外界質疑新入職公務員被捕後未被定罪，就可被解僱的做法是否恰當，聶回應，法庭是決定涉事人是否需負刑事責任，但通過試用期與否，則視乎相關人士在個人表現和操守等是否適合擔任公務員，指定罪與否和通過試用期與否，為兩種不同的概念。他補充，如果有令人懷疑的情況，無論當事人是否合適做公務員，部門首長亦要處理。

另外，公務員事務局有份統籌的普及社區檢測計劃展開在即，聶指，檢測量要視乎最終檢測場地的大小、醫護人手等安排才能有定案，難以估計最終檢測量。他又表示，即使最終參與人數不多，亦不會認為計劃無用。聶強調，檢測量與與是否放寬限聚措施是分開處理，指放寬措施與否要視乎未來一周個案有否持續下降等因素。

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