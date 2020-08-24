新增6間食肆上疫榜　一名確診者曾到訪5地方

2020年08月24日 11:01
  • 東網電視
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    有確診者曾到訪大家樂。
    本港昨(23日)新增25宗確診個案，當中19宗是本地個案。再昨多6間食肆曾有確診者到訪，遍及香港、九龍及新界區。其中一名昨日確診的63歲男患者，自本月20日發病後曾到訪油尖旺區5個地方，包括佐敦百誠大廈大家樂，以及幸運大廈，其後到過佐敦白加士街麥奀雲吞麵世家，以及尖沙咀港景匯商場，潛伏期無外遊記錄。
    新增的6間食肆名單如下：
    ●港島
    ●香港新威大廈 大呷台灣
    ●西灣河安明閣 大快活
    ●九龍
    ●佐敦百誠大廈 大家樂
    ●佐敦白加士街 麥奀雲吞麵世家
    ●新界
    ●屯門蝴蝶邨 吉野家
    ●沙田娛樂城 富臨漁港
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease
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