警冚港島黑幫22賭檔　拘153人包括外傭南亞假難民

警方有見近日新冠肺炎疫情下，持牌遊戲機中心及麻雀館需按照「停業令」暫停營業，有黑幫覷準「商機」經營非法賭檔，於港島區展開為期兩星期(8月10日至23日)、代號「箭號」的打擊非法賭檔、違反防疫措施執法行動。警方在行動中搗破22個相信有黑幫背景的非法賭檔，拘捕153名賭檔主持及賭客。相信行動成功瓦解多個非法賭博集團及打擊黑幫收入來源。

警方港島總區刑事部及機動部隊，聯同西區警區、灣仔警區、中區警區及東區警區警員，經情報分析及深入調查，於行動中突擊搜查22個單位，包括4個商廈、4個唐樓、11個舊式私人樓宇、1個工廈、1個商住大廈單位及1間車房。一共搗破17個非法釣魚機賭檔及5個麻雀賭檔，部分涉案單位更於短時間內接連被搗兩次。

警員在各個單位內，一共拘捕91男62女，年齡介乎19至75歲，包括12名持香港身份證南亞裔人士、5名持「行街紙」南亞假難民及3名持雙程證內地人。被捕人士中，23人為賭檔負責人，其餘則為賭客。警方指，部分被捕南亞裔人士中，相信任職家庭傭工。

警方在行動中共檢獲34部釣魚機、182張積分卡、15張麻雀枱、24副麻雀、約6萬3千元賭款及一批籌碼。警方在其中一個釣魚機賭檔單位內亦破獲一批武器，包括牛肉刀及鐵通。部分賭檔亦會向賭客兜售毒品及提供「冰」毒，警方檢獲多個「冰」壼及小量毒品。

警方經調查後，被捕人士分別涉嫌「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「販毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」、「違反逗留條件」及違反《預防及控制疾病條例》中有關「停業令」及「禁聚令」指示。部分被捕人士已被檢控相關罪名，警方亦已向111名被捕人士發出違反「禁聚令」告票。

警方指，不排除因近日疫情所限，持牌遊戲機中心及麻雀會需按指示停止營業，黑幫遂開始經營更多非法賭檔，能吸收更多客源，開拓收入來源。黑幫會以本地或南亞裔人士擔任「睇場」或「兌分仔」，以抽佣一至兩成供客人以釣魚機或老虎機賭博。賭客多為朋友互相介紹，其中包括外籍家庭傭工，多會在外出或放假時，與朋友一同前往専為南亞裔人士而設賭檔賭博，在其中一個賭檔被捕男女幾乎全為南亞裔男女。

麻雀方面，警方搗破的雀館單位面積以200至500呎不等，以在附近居住或工作的人為目標，單位內擺放多張麻雀枱，部分會為賭客提供免費飲品小食，以每小時或每日「抽水」運作。警方強調，多人在非法賭博場所內聚集，惟單位衞生及通風欠佳，加上多人在同一空間內進食或吸食毒品，將大大增加病毒傳播機會。

警方指，涉事非法賭檔多以24小時開放形式運作，吸引更多賭客，且經營容易，僅需租用一個單位並購入數部遊戲機即可運作，黑幫為避人耳目，多會在一個位置經營數星期後即搬走。經調查，相信每個釣魚機賭檔每日均可為黑幫帶來數萬港元收入，而麻雀賭檔每日亦有數千元營業額。

警方強調，非法賭博相關罪行均屬嚴重罪行，而物業的業主、租客或佔用人一旦明知單位被用作非法用途而未有作出行動，亦屬違法，最高亦會被判監7年及罰款50萬元。

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