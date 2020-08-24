街渡營辦商及僱員今日檢測 有船主及從業員坦言驗了較安心

衞生署人員在西貢壁球場向街渡營辦商及僱員派發檢測套餐。(陳賜慧攝)

新冠肺炎在社區蔓延，當局向多個公共交通機構僱員推出檢測計劃，原定本月19日於西貢惠民路西貢壁球場，為街渡營辦商及其僱員派發新冠肺炎病毒檢測套裝及收集樣本瓶，惟颱風海高斯襲港掛9號風球，要延期至今日（24日），有從業員到場取樣本套餐後，即場自行抽樣並交回樣本化驗。

早上約10時，到場人數並不多，有職員透露，準備了約200套檢測套裝供市民領取，職員會向領取樣本者介紹抽樣方法，領取者需於下午2時前交回樣本，不過，現場人士透露估計到來領取樣本的人並不多。

首位到場的黃先生即場自行抽樣，並即時交回，他認為整個過程暢順，職員亦有清楚解釋使用方法。前船主石婆婆指出，原先打算在上周到場檢測，惟遇上9號風球而取消，一度打算自行檢疫。其友人王女士則指，自疫情爆發以來一直十分擔心，期間盡量減少外出，但就認為所有人必須齊心抗疫，而非單單自己盡力。

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