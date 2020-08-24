港區國安法：輸美港貨不得用「香港製造」標籤　延至11.9生效

美國推出制裁香港措施，其中之一是限制香港出口美國的產品不得使用「香港製造」標籤，商務及經濟發展局局長邱騰華今日(24日)透露，是項措施的實施日期已延後45日，至11月9日才落實，但他沒有解釋原因，又批評美國制裁行動來意不善，目的是打擊香港單獨關稅區地位。

邱今日出席一個網上研討會時，再次批評美國制裁香港的行動野蠻且不公平，政策來意不善。港府正與美國了解有關產地標籤的問題，現正等待美方回應有否其他方式解決產地來源標籤問題，以及美方會否有正式公文等。

他質疑，美國的相關要求不符世貿規定，港府會據理力爭，又指國際貿易的原則並非大就可以話事。邱騰華指，美國的政策來意不善，無必要亦無理由，目的是打擊香港單獨關稅區地位。

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