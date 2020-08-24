46%受訪者不了解全民自願檢測　協會促政府多宣傳

新冠肺炎疫情反覆，港府拖足半年始亡羊補牢，推出全民自願病毒檢測，並於下月1日起展開。有協會的調查結果顯示，雖則有51%受訪者表示會參加，但多達46%受訪者指不了解計劃；有42%受訪者不參加計劃，主因是擔心資料外洩。該協會促請政府多宣傳計劃，並進行解說以釋除公眾疑慮，提高參與率。

香港研究協會於本月18至23日期間進行電話訪問，訪問了1120名18歲或以上市民，調查結果顯示，分別有30%及21%受訪者表示「一定會」及「多數會」參加全民檢測計劃，分別有18%及24%表示「一定不會」及「多數不會」。不會參加檢測的市民，最主要擔心個人資料外洩，佔整體42%，亦有37%人認為一次性檢測作用不大。雖然檢測快將展開，惟有46%受訪者表示不了解該計劃。

就其他防疫措施，49%受訪者認為政府應放寬晚市禁堂食令，認為應維持不變或收緊的共佔46%；40%受訪者認為應維持現時2人禁聚令，37%人認為應放寬；至於在公眾地方佩戴口罩，66%人認為措施應維持不變，27%希望進一步收緊。

該協會認為，一日未完全截斷社區病毒傳播鏈，疫情仍有再爆發危機，全民檢測計劃有助篩查出隱性患者，對遏止疫情十分重要。惟仍有近半受訪者表示不了解計劃，該協會促請政府加強對計劃的宣傳及解說工作，亦應總結是次計劃經驗，積極研究持續全民檢測機制。

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