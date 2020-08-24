男子荃灣酒店膠袋笠頭自殺亡　職員揭發報警

荃灣荃華街3號一酒店，今日(24日)早上11時49分，警方接獲一名職員報案指，有一名男住客昏迷倒臥在上址一房間的床上，懷疑有人自殺。救護人員到場，發現事主以膠袋套頭，經檢驗後證實已當場死亡。警方在現場檢獲一封遺書，相信事主受病患困擾尋死，事件沒有可疑，惟死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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