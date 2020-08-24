男子荃灣酒店膠袋笠頭自殺亡　職員揭發報警

2020年08月24日 12:08
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    警員到酒店調查。(吳鎮興攝)
    荃灣荃華街3號一酒店，今日(24日)早上11時49分，警方接獲一名職員報案指，有一名男住客昏迷倒臥在上址一房間的床上，懷疑有人自殺。救護人員到場，發現事主以膠袋套頭，經檢驗後證實已當場死亡。警方在現場檢獲一封遺書，相信事主受病患困擾尋死，事件沒有可疑，惟死因有待驗屍後確定。
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