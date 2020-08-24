香港持續熱夜數目增　研究指增死亡風險　倡增加城巿綠化比率

天文台於7月錄得21天熱夜，是有記錄以來單月最高。

香港的熱夜日數增加，天文台於7月就錄得21天熱夜，是有記錄以來單月最高。香港中文大學未來城市研究所與香港大學進行的研究發現，熱夜會增加2.43%的死亡風險，而連續5日或以上出現熱夜，死亡風險更會增加6.66%。研究指持續熱夜會增加死亡風險，建議政府改善城市規劃，提高綠化比率。

中大未來城市研究所研究助理教授劉家麟表示，連續數晚出現熱夜，會減弱身體恢復及休息的機會及效果。劉又指，面對香港愈趨增加的熱夜數目，首當其衝是劏房住戶，因其居住環境擠迫，難以通風，部分劏房更沒有窗戶。另外，長者較大機會患心臟病等長期病患，熱夜增加其身體負荷，亦會加大長者的死亡風險。

研究又分析了6年來夏天日間和晚間的累積高溫時數及地理分布，結果顯示市區成為熱夜的重災區，包括旺角、荃灣、中上環及銅鑼灣，因市區環境綠化程度較低、通風較差。另外，元朗及天水圍作為新市鎮，因屋邨密集且數量多，建築物在日間儲存的熱量在晚上繼續散熱，故同樣成為熱夜的重災區。

香港大學建築學院副教授任超建議，政府須改善城市規劃和建築物的設計，增加城市和室內的自然通風，以及提高綠化比率。

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