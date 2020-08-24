何栢良不參與全民檢測 料300萬人測試可找出40傳播者

全民檢測計劃將於9月1日展開，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(24日)在電台節目表示，自己不會參與檢測計劃，亦沒打算報名協助採樣。他認為，全民檢測在政府「三管齊下」策略下成效低，而自己有嚴格管理生活，受感染機會微乎其微，並不懷疑自己是隱形傳播者。他又呼籲市民決定是否參與檢測時，要考慮自己的風險，以及會否是隱形患者等。

何指，假設有300萬人參與檢測計劃，料能找出約40名兩周內受感染、仍有傳播能力的人。他又預料，計劃推出後，衞生署化驗室需花大量時間處理假陽性個案的覆診，憂慮會影響對高危群組及有病徵人士的化驗工作。不過他稱，確診者入院前會先做3次病毒檢測，相信冤枉入院接受治療的機會接近零，呼籲市民毋須擔心。

對於晚市堂食何時才恢復，何指，若每日確診數字穩定回落至單位數，且隱形傳播個案佔整體的比例少或消失，則可恢復晚市堂食。而12類需要關閉的場所，何則認為要按風險評估決定能否重開，如果有嚴格做足措施，則可有限度重開。

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