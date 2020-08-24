陳彥霖死因研訊　因生父吸毒家暴自幼交外公照顧

曾參與反修例運動、職業訓練局知專設計學院15歲女生陳彥霖，去年9月19日離開學校後被發現浮屍海面，死因引起社會爭議，死因裁判法庭今（24日）為她展開為期11日的研訊。陳彥霖的母親首先出庭作供，她表示雖不是與女兒同住，但彼此關係良好儼如姊妹。女兒失蹤時她身在韓國，接到女兒朋友的電話指當日她表現失常。

案件由5人陪審團審理，主審的是死因裁判官高偉雄，大律師曾藹琪出任死因研訊主任，醫管局則由馮國礎大律師作代表。

任職病人助理的陳彥霖母親何姵誼（34歲）作供，她一開始已哽咽憶述彥霖生平。她在2004年7月與陳姓同居男友生下彥霖，在彥霖大約3歲時，她難忍男友吸毒及家暴，將彥霖交予居於元朗的父親照顧，她則自己住在另一地方，但一周會見她一次，亦會用電話保持聯絡，她形容女兒關係猶如姊妹。

何續指，彥霖在去年9月19日失蹤，當時她正韓國旅行，晚上接到港鐵職員電話稱。在調景嶺站拾到彥霖的手提電話及畫簿等物品。20日彥霖缺席了法庭聆訊，她的趙姓同學當日來電稱，彥霖在19日早上有上課，但失常躺地又將同學書包擲在地上，當日大家要在美孚下車，但彥霖沒有落車，之後便無法再聯絡她。何表示她在21日返港，隨即往港鐵認領彥霖的物品及報警。

何形容彥霖性格開朗，但自2015年升中後因不適應學校生活，有5次離家出走紀錄，每次均有報警，何表示不知道今次彥霖失蹤原因，強週彥霖並無精神問題。她在9月26日何收到警方通知，說在海面找到彥霖的遺體，她在30日前往認屍，遺體在解剖檢驗之後，於10月10日火化。

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