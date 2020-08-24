港珠澳大橋奪命工業意外　再有承判商被定罪罰款　

港珠澳大橋香港接線一段橋底的臨時工作台，於2017年3月突然斷纜倒塌並墮海，造成工人兩死三傷的慘劇。涉事承建商等，事後被勞工處票控多項與工業安全有關的傳票。其中作為涉事工地主要承建商的3間公司，早前承認共27項傳票罪及被判罰款共61.4萬元。另參與工程的奧雅納工程顧問及另外兩間曾供應員工的公司，事後亦被票控。他們經審訊後，今（24日）於西九龍法院裁決。奧雅納工程顧問被裁定罪名不成立；至於另外兩間公司則被裁定罪成，各被罰款3萬元。

奧雅納工程顧問被票控一項「沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統」及「沒有提供所需的資料、指導、訓練及監督以確保在工業經營中僱用的人工作安全」罪，其前僱員黃君晧，則被票控「故意作出任何相當可能危及受僱人本人或他人的事情」罪，全被裁定罪名不成立。

另外兩間涉案公司則是WSS ENGINEERING SYSTEMS LIMITED，以及聯合建築及人力資源有限公司，分別被票控一項「沒有確保僱員的安全及健康」罪，經審訊後被裁定罪成。

裁判官裁決時指奧雅納工程顧問於該建築工程上並沒有控制權，認為控方未能證明奧雅納工程顧問乃該建築工程的東主，遂裁定罪名不成立。至於另外兩間負責僱用涉案工人的公司，裁判官指他們雖未有參與合營公司的控制及管理，惟他們乃工人的僱主，可以就保障員工安全作主動提問，而不是袖手旁觀或視而不見，他們有責任確保所聘員工在安全環境下工作，裁定兩公司罪成。

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