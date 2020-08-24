港府下月初再派銅芯抗疫口罩　創科局認未必受市民歡迎

因應新冠肺炎疫情，港府下月初將會再度派發可重用的「銅芯抗疫口罩」。創新及科技局長薛永恒今早（24日）在電台節目表示，該局計劃下月初，向市民派發第2個可重用的「銅芯抗疫口罩」，供市民應付冬季可能出現的反覆疫情，但他承認未必受市民歡迎或接受。

他解釋指，該局原本想提早派發口罩，但疫情反覆，若一下子要派發數百萬個口罩，即使是郵差直接派遞上門，都會增加社區接觸，加上市場口罩供應充足，因此該局決定延後安排。

政府今年5月首度發放口罩，薛提到，第一次派發可重用口罩的反應非常好，一共派出400萬至500萬個口罩，但相信由於現時口罩供應穩定，可重用口罩未必受市民歡迎或接受。

「銅芯抗疫口罩」曾被質疑質素欠佳，有市民曾收到有破損的口罩，創新科技署曾承認收到約7宗有關銅芯口罩破損的查詢。

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